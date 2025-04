San Marino. Per la difesa il Tre Penne si affida all’esperienza di De Queiroz

Il calciomercato invernale del Tre Penne viaggia ad altri ritmi. Altro colpo messo a segno dal direttore sportivo Maurizio Di Giuli, che ha ingaggiato il difensore brasiliano classe 1990 Tony De Queiroz.

Un rinforzo d’esperienza e di qualità per i biancazzurri, che vogliono affidarsi al carisma del centrale ex Victor San Marino e Gambettola, con cui ha trascorso la prima parte di stagione in Eccellenza.

“Mi sento pronto, sto bene fisicamente avendo giocato sempre in questi mesi e sono molto motivato – le prime parole di De Queiroz -. A San Marino ho già vissuto una bella esperienza tra l’Eccellenza e la Serie D, tornare qui sul Titano mi riporta solo bei ricordi e non vedo l’ora di iniziare. Non conosco tanto il campionato, ma conoscendo qualche ragazzo che gioca qui mi sono fatto un’idea del livello”.

Dopo una prima parte trascorsa con la casacca biancoverde del Gambettola, De Queiroz spiega le motivazioni dietro la scelta di sposare la causa Tre Penne: “Parlando insieme al ds ho capito bene cosa rappresenta questa squadra, il Tre Penne è un club serio e abituato a vincere e io ero alla ricerca proprio di una società così e che mi permettesse di essere in un ambiente sereno. Al primo allenamento sono stato subito accolto molto bene dai giocatori e staff. Mi auguro di poter dare una mano in questo girone di ritorno e finire bene l’anno”.

De Queiroz vestirà la maglia numero 44 e sarà a disposizione del tecnico Berardi per la sfida contro La Fiorita, in programma domenica 19 gennaio a Domagnano.