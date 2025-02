SAN MARINO PER LA PALESTINA: IL NOSTRO IMPEGNO CONTINUA

Il collettivo “San Marino per la Palestina” desidera fare le proprie congratulazioni al nuovo esecutivo, alla maggioranza e a tutti i/le Consiglieri/e eletti/e, e desidera esprimere i propri auguri per le sfide che attendono la Repubblica negli anni avvenire. Parallelamente, il collettivo intende ricordare l’impegno che ha profuso e che continuerà ad avere affinché si riesca ad avere uno stop al genocidio di Gaza e un pieno riconoscimento dello Stato Palestinese.

“San Marino per la Palestina” è un progetto nato a Novembre 2023, da liberi cittadini, a seguito della violenta escalation generata dalla reazione di Israele all’attacco del 7 Ottobre. Esternando solidarietà per questo drammatico episodio non siamo, tuttavia, riusciti a ignorare i numerosi, tragici, eventi derivati dalla successiva controffensiva israeliana, che sono costati e stanno costando la vita a decine di migliaia di civili palestinesi.

Mossi dal dolore per questi avvenimenti e con spirito antimilitarista, seguendo le antiche tradizioni della nostra Repubblica, ci siamo mobilitati per l’organizzazione di incontri informativi e cortei volti alla sensibilizzazione dell’argomento.

Abbiamo accolto con immensa gioia la partecipazione favorevole di San Marino alla votazione per il riconoscimento della Palestina quale paese qualificato a diventare Membro a pieno titolo dell’ONU e crediamo che nel suo piccolo San Marino sia e possa sempre essere un faro promotore per la pace e per la giustizia.

Il nostro impegno continua e continuerà fintanto che non ci sarà un pieno e totale riconoscimento

della Palestina quale stato sovrano riconosciuto a livello internazionale, fino a quando non avvenga la decolonizzazione da parte di Israele dei territori occupati in Palestina e zone limitrofe, il totale rispetto dei confini e dei diritti umani e la fine della strage che l’esercito di Tel Aviv sta perpetrando in modo sempre più crudele.

Abbiamo continuato e stiamo continuando a promuovere incontri, proposte e a creare contatti e ponti affinché il nostro spirito solidale giunga alle vittime civili palestinesi. Abbiamo raccolto fondi; solo durante l’ultima iniziativa di maggio scorso sono stati destinati a Medici Senza Frontiere 600

Euro.

Saremo presenti anche allo SMIAF dal 2 al 4 agosto p.v.

“So small to be big”, per ricordare le parole di Abraham Lincoln, parlando della nostra Repubblica, quasi a predire, con una similitudine, quanto anche le cose più piccole e apparentemente insignificanti racchiudano valore prezioso.

Saremmo dunque onorati di poter incontrare il nuovo esecutivo e gli eventuali Consiglieri interessati, per presentare alcune proposte, nell’ottica di un confronto costruttivo e solidale, senza dimenticare la raccolta firme, consegnata brevi manu presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per il riconoscimento dello Stato Palestinese lo scorso 11 marzo.

Collettivo San Marino per la Palestina

San Marino, 01 agosto 2024