San Marino. PER UNA COMPLETA INFORMAZIONE SUI CANDIDATI … di Paolo Forcellini

La propaganda cartacea dei partiti sta già riempiendo le case dei sammarinesi con i quali si illustrano appuntamenti, programmi e foto dei vari candidati, con tanto di anno di nascita e professione e attività lavorativa. Ma visto il particolare momento che la Repubblica sta vivendo in cui c’è la necessità che venga governata oltre che da una seria politica anche da politici con esperienza e capacità, a qualsiasi schieramento essi appartengano, non sarebbe stato il caso di pubblicare accanto all’immagine stessa una pur breve didascalia con tanto di curriuculum del loro percorso politico. Questo non tanto per coloro che, riproponendosi alla candidatura hanno acquisito esperienza, ma per il fatto che nelle liste sono presenti molti news entry fra cui diversi giovani di entrambi i generi ? Sarebbe una necessaria ed utile informazione per l’elettore

LO STRADONE