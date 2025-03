San Marino. Pesca: proseguono le selezioni per la Nazionale che andrà Mondiale

Sempre tra le più attive la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva, che nell’ultimo fine settimana è stata impegnata con i campionati Veterani e Master, utili per selezionare le formazioni sammarinesi che prenderanno parte ai prossimi appuntamenti internazionali. Il lago Le Quercie è il protagonista delle gare: la prima prova del Campionato Sammarinese Veterani ha visto trionfare nel settore A Renzo Francioni con 9.610 punti, seguito da Romano Pasquinelli e Sergio Scarponi. Marino Gasperoniconquista la vittoria nel settore B con 9.560 punti, secondo posto per Marino Mularoni e terzo per Elio Pelliccioni. Tra i Master si posiziona sul gradino più alto del podio Romano Valeriani con 12.130 punti, in seconda posizione Andrea Fabbri (8.760) e al terzo Antonio Menicucci (8.740).