San Marino. Pezzo da novanta per il Tre Penne, ufficiale Filippo Berardi

La Società Polisportiva Tre Penne è lieta di comunicare l’acquisto di Filippo Berardi, talentuoso esterno offensivo classe 1997. Berardi torna sul Titano dopo aver trascorso l’ultima annata in Serie D con la maglia della Vibonese e vestirà la casacca numero 11.

Trentacinque presenze e tre reti nella Nazionale maggiore di San Marino, cresciuto nelle giovanili di Rimini e Torino e con esperienze in piazze importanti quali Juve Stabia, Ancona e Monopoli, Berardi rappresenta uno dei giocatori più fantasiosi e con qualità del panorama calcistico sammarinese.

“Ho scelto il Tre Penne perché avevo tanta voglia di tornare a casa dopo anni lontano, in più le ultime stagioni sono state complicate a causa di tanti infortuni e venire qui mi sembrava la scelta migliore per ritrovare continuità e divertimento nel giocare a calcio” ha commentato Berardi.

Si diceva di un ritorno nel campionato per l’esterno sammarinese, dopo aver trascorso una stagione nel Cosmos nel 2023-2024 conclusa con 12 reti. “Diciamo che la prima volta era stata una scelta dovuta all’infortunio e alla riabilitazione venire nel campionato interno, mentre ora è una decisione presa in totale libertà. Il livello si è alzato molto ed è diventato un campionato difficile da affrontare nel quale tutte le squadre hanno giocatori forti”.

Berardi è pronto a vivere una stagione da protagonista con la maglia di Città, punto che potrebbe aiutarlo a essere ulteriormente al centro del progetto della Nazionale. “Può essere sicuramente uno stimolo per giocare con più continuità in Nazionale. io mi alleno e gioco sempre al massimo delle mie capacità e spero di aiutare il mio Paese ancora per molto tempo” ha affermato Berardi.

Tre Penne