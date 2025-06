San Marino. Piazzale antistante il Centro Sociale di Fiorentino, la “Conviviale d’Estate” – un evento piacevolmente riuscito

Sabato 28 giugno, nel piazzale antistante il Centro Sociale di Fiorentino, ha avuto luogo la “Conviviale d’Estate” organizzata dal Circolo Sei Piu’. Si tratta di un evento molto sentito dagli 83 soci del Circolo che hanno partecipato con il consueto senso di fraternità, che ha contraddistinto il Sodalizio nei 26 anni di attività.

A dare il via alla serata, il presidente Giovanni Matteoni che, a nome del Circolo, ha portato il saluto al Segretario di Stato con delega alla Famiglia Stefano Canti. Altri riconoscimenti sono andati a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa: in particolare alla Segreteria di Stato alla Cultura, alla Società Unione Mutuo Soccorso, ai Volontari del Circolo e al Centro Sociale, per la loro collaborazione preziosa collaborazione.

La serata e’ stata caratterizzata e rallegrata dalla fisarmonica dell’amico “Fabietto” che con le sue note d’allegria ha suggellato la tanto desiderata “Conviviale d’Estate”. Lo svolgersi della serata, a base di pesce, vino e momenti di sana allegria, ha riscontrato l’entusiastica adesione di tutti i soci.

Circolo Sei Più