San Marino. Piazzalo Lo Stradone – Prof. Federico Bigi. La lettera del Capitano di Castello di Città Tomaso Rossini

E’ con stupore e rammarico che i componenti della Giunta di Castello della Città di San Marino hanno letto la lettera e molti dei commenti derivati, che le eredi del Prof. Bigi hanno voluto consegnare ai giornali prima ancora di chiedere una legittima delucidazione ai diretti protagonisti. Ancor più ci lascia attoniti la piega assunta dalla discussione consiliare in cui una posizione legittima della Giunta riguardante la logistica e non il merito dell’intitolazione, è stata strumentalizzata politicamente anche a discapito della stessa figura che si voleva celebrare con l’Istanza.

Ci preme, allora, contestualizzare la nostra delibera, perché letta così ed estrapolata dal filo logico che guida i nostri pareri e che stiamo cercando di seguire sin dal nostro insediamento, può portare a fuorvianti conclusioni.

Possiamo comprendere che la sensibilità degli eredi possa essere stata turbata dalla decisione della Giunta e siamo rammaricati che il nostro parere sia stato strumentalizzato per uno scontro politico / partitico che non ci appartiene. Piccolo inciso: la Giunta di Città vede al suo interno la presenza di ben 3 “anime” distinte e libere che in questo specifico caso hanno deliberato all’unanimità il suddetto parere, a dimostrazione che la faziosità non trova spazio all’interno della Giunta. Ritornando alla questione del parere sull’Istanza d’Arengo “BIGI”, teniamo ad esprimere la ratio che ha guidato la nostra decisione e che ci ha guidato anche per quella sulla titolazione di una strada alle “MILIZIE”.

Ci sembra alquanto superficiale pensare che la Giunta di Castello, un’Istituzione pubblica che rappresenta la cittadinanza, possa essere contraria alla memoria di un grande statista sammarinese come il Prof. Bigi e di un’Istituzione importantissima delle nostre rappresentanze militari.

Anzi ci permettiamo di affermare che proprio per il rispetto che nutriamo verso la nostra Storia ed i suoi protagonisti ci vorrebbe più riguardo nel proporre titolazioni in un Centro Storico saturo di targhe, che perdono il loro valore nella moltitudine.

Proprio per questo la Giunta ha richiesto da tempo di effettuare un censimento dei luoghi e delle vie del Centro Storico ed un eventuale revisione della titolazione di alcune vie. Sullo Stradone, infatti, è presente anche un’altra targa che riporta “Piazzale della Repubblica lo Stradone”. Riguardo al nostro parere, riteniamo che luoghi così importanti per tutta la collettività, che da almeno 100 anni tutti i sammarinesi riconoscono come propri, identificandolo con i loro nomi originari, non vadano intitolati ad alcun personaggio politico, proprio perché in quanto tale appartiene a una parte.

La stessa nomenclatura di siti come “Lo Stradone”, “Il Pianello” “il Cantone” “La Costa dell’Arnella” “Piazza Grande”, riconducono al modo popolare e genuino di indicare i luoghi della vita comune, in cui il nome è esattamente didascalico della funzione di quel luogo. I nomi sono radici, non solo onorificenze. Certamente la Giunta, come la cittadinanza, riconosce il valore del personaggio Bigi e crediamo che sia ben opportuno una intitolazione a suo nome e per questo si è proposto, da subito e all’interno del parere, di trovare altre soluzioni.

Apprendiamo con favore che nonostante l’approvazione dell’istanza in consiglio sia anche passato un ordine del giorno che va in questo senso e per cui la Giunta è stata chiamata a collaborare. Come Giunta siamo invece molto turbati dal dibattito emerso durante la discussione, per i toni e le parole usate da certi consiglieri e Segretari di Stato contro questa Giunta. Ricordiamo, ancora una volta, che le Giunte di Castello sono Istituzioni elette con mandato popolare e per questo devono avere il rispetto riservato ad ogni altra Istituzione del Paese.

Purtroppo, troppo spesso questo manca: non c’è rispetto sui pareri e richieste che la Giunta delibera, che spesso vengono ignorati o bypassati, anche laddove la Giunta ha il diritto di veto, come la viabilità e i parcheggi. Da anni chiediamo più sicurezza sulle strade, marciapiedi e percorsi pedonali, soluzioni su strade e incroci pericolosi, interventi sui parcheggi anche a tutela di quei pochi riservati alla residenza e a nulla servono gli incontri annuali coi gruppi per la sicurezza stradale e per i lavori pubblici.

In Città da anni niente è stato fatto in questo senso. Veniamo anche accusati di fare favoritismi per quanto riguarda i prolungamenti di orari per feste e eventi, quando da tempo chiediamo che si faccia un regolamento chiaro e valido per tutti. E anche in questo caso se la decisione non piace, non solo veniamo bypassati dal Segretario di turno, contravvenendo la legge peraltro, ma addirittura minacciati su altri fronti

Ma quando serve, allora le Giunte di Castello diventano il capro espiatorio, l’organo a cui passare la patata bollente che nessuno si vuole sbucciare, quando la decisione risulta impopolare. La politica da anni sta andando avanti con una visione miope, senza progetti per il futuro che possano portare il paese verso uno sviluppo e una migliore qualità della vita e il lavoro delle Giunte di Castello, allora, diventa ancora più prezioso proprio per la loro connessione diretta con la cittadinanza.

Le Giunte di Castello rappresentano tutti i cittadini e i residenti del territorio e ne affrontano i problemi capillari, tutelando tutti i residenti, inserendo le problematiche in un quadro più complesso e in una prospettiva più lunga. Invitiamo i residenti del Castello a partecipare alle sedute di Giunta per affrontare insieme le complesse dinamiche che regolano la comunità.

Il Capitano di Castello della Città di San Marino

Tomaso Rossini