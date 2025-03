San Marino. Piccole opere, grandi risultati. Continua l’impegno della Segreteria al Territorio per lo sviluppo di opere urbanistiche capaci di generare un valore aggiunto per la comunità.

Questa volta l’attenzione è rivolta al collegamento tra il Campo da Calcio di Dogana “Ezio Conti”, recentemente rinnovato con la ristrutturazione degli spogliatoi, e il Parco Ausa. Sono infatti ufficialmente iniziati i lavori per realizzare un nuovo piazzale che consentirà ai bambini di scendere in sicurezza dal bus e accedere al campo. Inoltre, sarà creato un percorso ciclo-pedonale che collegherà direttamente il campo al parco.

Sicurezza, vivibilità e connessioni: due spazi pubblici centrali per la nostra collettività saranno collegati in modo funzionale e armonioso, grazie anche alle preziose indicazioni della Giunta di Castello di Serravalle.

Da interventi come questi nascono grandi passi avanti per il territorio e per la nostra meravigliosa comunità.

Segreteria Territorio e Ambiente