San Marino. Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, stagione teatrale 2023/2024. La “Vita è una luna park 2”, domenica 26 novembre, ore 17:30

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli apre la stagione teatrale 2023/2024 domenica 26 novembre alle ore 17:30 con lo spettacolo la “Vita è una luna park 2” al Centro Sociale di Fiorentino

Domenica 26 novembre 2023 alle ore 17:30 presso il Centro Sociale di Fiorentino, il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli metterà in scena la prima rappresentazione teatrale della stagione 2023/2024.

Lo spettacolo in lingua italiana, che può essere considerato a pieno titolo la prosecuzione de “La vita è una luna park” rappresentato nel dicembre 2022, è un lavoro d’insieme caratterizzato da un mosaico di battute, monologhi, poesie, riflessioni.

Ad esibirsi saranno otto attori della compagnia (Augusto Casali, Cesare Casali, Lina Meloni, Mauro Dellapasqua, Francesco Morganti, Eugenia Sammarini, Monica Tamagni) che interpreteranno testi di alcuni celebri autori, tra cui Stefano Benni, Woody Allen, Achille Campanile, Giorgio Gaber.

Lo spettacolo si svolgerà anche quest’anno in tutti gli spazi del Centro Sociale di Fiorentino: dal piccolo palcoscenico alla platea, dallo spiazzo centrale alla balconata, il tutto arricchito da giochi di luce e musiche.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il Centro Sociale di Fiorentino venerdì 24 novembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e domenica 26 novembre (giorno della rappresentazione) dalle ore 15:00 in avanti.

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ringrazia la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura per aver concesso il Patrocinio. Ringrazia altresì gli Istituti Culturali e il Centro Sociale di Fiorentino per la preziosa collaborazione.

