San Marino. Podi assoluti e di classe per la Scuderia San Marino da rally e kart

Il mese di marzo della Scuderia San Marino si è chiuso con altri podi prestigiosi che sono arrivati grazie al rally e ai kart.

Dal Val D’Orcia si segnala nel moderno il secondo posto di classe N3 per il navigatore sammarinese Diego Zanotti con Marco Mangiarotti su Renault Clio. Gara sfortunata per Jader Vagnini e Daiana Darderi, rispettivamente al fianco di Elena Cecconi ed Emanuele Dati.

Numerose le soddisfazioni dal sesto Rally Storico della Val D’Orcia, dove Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli chiudono al secondo posto assoluto della classifica e al primo di 2 Ruote Motrici.

Buoni piazzamenti di classe anche per Nicolò Fedolfi e Livio Ceci (4/J2/N-A >2500 4RM); primo posto di classe 3/1&2 2000 per Nemo Mazza con Riccardo Biordi; terzo posto per Corrado Costa e Domenico Mularoni nella classe 4/J2/N-A 1600 e secondo di classe 4/J2/N-A 1300 per Nicholas Ciacci con Federico Della Vecchia.

In tredicesima e quattordicesima posizione gli equipaggi formati da Stefano Pellegrini – Natascia Biancolin e Marco Fantini – Umberto Bollini, infine ventesima posizione per Simone Corcelli e Michele Fabbri.

Weekend sfortunato per quattro equipaggi che sono stati costretti al ritiro: Ambrosi – Bianchini; Alessandro Fedolfi – Femia; Ercolani Volta – Calzolari e Machetti – Agostini.

Nei kart debutto con podio per Francesco Cunsolo a Misano. Nel FX Pro Series del Campionato di Formula 4 in Gara 1 secondo posto di classe Silver e quinto assoluto, mentre in Gara 2 è arrivato il ritiro.

© CIRAS – Campionato Italiano Rally Auto Storiche