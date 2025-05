San Marino. Poker del Tre Penne nel segno dell’ex Magrotti, Cardellino e Nigretti che regalo i quarti di Coppa

Ritorno ottavi di finale Coppa Titano 2024/2025

Tre Penne 4-1 Cailungo

Tre Penne (3-5-2)

Manzaroli (34’st Di Giuli); Nigretti, Barretta (1’st Righini), Grieco; Scarponi, Giovagnoli (27’st Zafferani), Magrotti, Gaiani, Cecchetti; Campitiello (15’st Cardellino), Zeka (1’st Dormi)

A disposizione: Ceccaroli, Amati, Lombardi, Moscardi

Allenatore: Nicola Berardi

Cailungo (4-3-3)

Francioni; De Biagi (26’st Quaranta), Iuzzolino, Vittori, Gjyla; Meluzzi (15’st Mezzadri), Sarti, Fusco (35’st Ambrosetti); De Luca (26’st Hirsch), Cavalli (15’st Gori), Costa

A disposizione: Gallinetta. Lago, Gimenez, Labas

Allenatore: Roberto Sarti

Arbitro: Villa

Assistenti: Notarpietro – Giannotti

4° Ufficiale: Ricciolini

Marcatori: 9’st e 34’st Magrotti, 32’st Gori, 41’st Cardellino, 45’st Nigretti

MONTECCHIO – È un Tre Penne che attua turnover totale nella sfida di ritorno degli ottavi di Coppa Titano, dopo il netto successo per 6-0 nella gara di ritorno. Dal primo minuto in attacco Berardi si affida ai giovanissimi Malvin Zeka e Paolo Campitiello, chiavi del centrocampo consegnate a Fabio Giovagnoli e tra i pali seconda presenza da titolare per Mattia Manzaroli, che nel corso della partita ha lasciato spazio a Elia Di Giuli, entrato in campo a due anni esatti di distanza dal doppio infortunio al legamento crociato.

Il primo tempo si apre con Giovagnoli che tiene di fisico e in area trova Campitiello, che va in spaccata non centrando la porta. Ancora Giovagnoli pericoloso dalla lunga distanza con un tiro che viene deviato sopra la traversa da Francioni. La prima chance del Cailungo è nel tiro di Sarti dalla distanza, la palla si abbassa ma non a sufficienza per impensierire Manzaroli. Prova a sbloccarla Zeka al 38’: azione in solitaria del numero 18 che entra in area, tiro di mancino che si spegne sull’esterno della rete. Grossa occasione al 44’ con la palla che giunge a Cecchetti, il 29 non ci pensa due volte e conclude d’interno destro sul primo palo trovando la respinta dell’estremo difensore in angolo.

La ripresa si apre con Giovagnoli che dal limite prova il gol al volo, Francioni gli nega la gioia personale deviando in angolo. Pochi istanti dopo un flipper in area consente al Tre Penne di trovare il vantaggio: Magrotti è il più veloce di tutti a insaccare. C’è spazio anche per un altro giovane, Pietro Cardellino, che al 18’ va vicino al gol di testa, mancando di poco l’appuntamento con il gol. La rete arriva, ma è quella del pari avversario: nella nebbia arriva il cross dalla destra e stacca perfettamente Gori che batte Manzaroli. Il Tre Penne tiene il pallino del gioco e non si demoralizza, trovando subito il gol del 2-1: Magrotti ha spazio e con il destro segna un gol capolavoro che si inserisce sotto l’incrocio. Per il numero 6 è doppietta contro la sua ex squadra. Al 41’ segna anche Pietro Cardellino, così come aveva fatto all’andata. Questa volta la rete arriva con lo spiovente da calcio d’angolo di Righini che è perfetto per Cardellino che insacca in rete. Azione fotocopia anche per il poker finale, Righini da calcio d’angolo fa partire un traversone lungo sul palo più lontano dove Nigretti è libero di incornare in rete. 4-1 finale e totale che, sommato al risultato dell’andata, ammonta a 10-1. Il Tre Penne avanza ai quarti di finale dove affronterà una tra Murata e Folgore.

©FSGC/Onofri