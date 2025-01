San Marino. ”Possibilità per le donne di ricorrere all’anestesia epidurale durante il parto”. Passa l’istanza d’arengo con 48 voti a favore

lunedì marzo 2024, seduta del pomeriggio

La sessione del Consiglio Grande e Generale si avvia verso la conclusione mentre prosegue il confronto sul Comma 9, relativo alle Istanze d’Arengo.

Nel pomeriggio ne vengono discusse 5: quattro sono quelle approvate.

Alle 15 riprende l’esame dell’Istanza numero 14, “affinché sia introdotta la possibilità per le donne di ricorrere all’anestesia epidurale durante il parto”. Dopo il riferimento del Segretario di Stato Mariella Mularoni (tenutosi in mattinata), ha inizio un dibattito caratterizzato da numerosi interventi specialmente da parte delle rappresentanti femminili delle varie forze politiche.

Miriam Farinelli (Rf) si dice “favorevole” ma solo “qualora possano esserci tutte le condizioni organizzative per mettere in sicurezza la mamma e il bambino. Se questo non potrò più essere, allora sono solo parole”. Iro Belluzzi (Libera) conferma il sostegno all’Istanza che ci “dovrebbe spingere a delle riflessioni per arrivare a rivedere l’organizzazione dell’ISS, della sanità espressa nei confronti dei nostri cittadini, in funzione della garanzia di una buona qualità”. “Non deve passare il messaggio che chi è in quel settore non abbia fatto il possibile per aiutare le donne, ci sono delle difficoltà organizzative che devono essere superate” osserva Aida Maria Adele Selva (Pdcs), dando il suo appoggio all’Istanza. “Il dolore – afferma Daniela Giannoni (Rete) – è inutile laddove la scienza ci ha messo a disposizione metodi per soffrire meno. Non è con la sofferenza che si dà valore al parto”. Per Michela Pelliccioni (Domani Motus Liberi) “all’interno di quest’Aula oggi viene compiuto un passo importante non solo per l’argomento medico in sé ma anche per quanto riguarda la cultura e l’attenzione nei confronti delle donne”. “Se siamo qui a discutere di una pratica ormai assodata, è solo grazie ad una pressione e una ulteriore richiesta della società civile” afferma Marica Montemaggi (Libera). “Non dovrebbe essere una tematica da Consiglio Grande e Generale, ma da strutture organizzative dell’ISS” è l’appunto di Nicola Renzi (Rf).

L’Istanza è accolta all’unanimità con 48 voti favorevoli.