San Marino, potenziamento infrastrutture telefonia mobile: Alleanza Riformista accoglie con favore l’avanzamento degli iter autorizzativi

Il potenziamento delle infrastrutture per la telefonia mobile torna al centro dell’agenda politica, con un importante passo avanti nell’iter autorizzativo promosso dal Segretario di Stato Rossano Fabbri. Questo consentirà l’installazione di nuove antenne e il miglioramento della copertura mobile nel territorio della Repubblica.

In una nota diffusa oggi, Alleanza Riformista sottolinea come «si tratta di un intervento atteso da tempo, che risponde concretamente ai bisogni quotidiani di cittadini, imprese e visitatori, e che mira a colmare ritardi infrastrutturali che da anni penalizzano la qualità dei servizi digitali sul territorio».

Il progetto prevede la concessione ventennale in uso di specifiche aree pubbliche, situate nei Castelli di San Marino Città e Domagnano, a favore della società TIM S.p.A.. Queste aree ospiteranno nuove infrastrutture di rete mobile progettate e realizzate dal gestore, senza alcun onere per lo Stato. L’intervento sarà completato entro tempi definiti e sotto la supervisione degli uffici competenti, mentre la manutenzione resterà a carico di TIM per tutta la durata della concessione.

Alleanza Riformista evidenzia che questo modello, che affida gli investimenti al privato mantenendo la proprietà pubblica delle infrastrutture, rappresenta «una soluzione equilibrata che coniuga sviluppo tecnologico, tutela dell’interesse generale e apertura alla concorrenza».

Secondo il comunicato, un’infrastruttura mobile efficiente e all’avanguardia è fondamentale per la competitività e l’attrattività del sistema Paese. L’ammodernamento delle infrastrutture digitali si inserisce in un percorso più ampio che guarda all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea come «leva di modernizzazione e sviluppo».

«Rafforzare la rete mobile e i servizi connessi significa dotare San Marino degli strumenti necessari per competere nel mercato unico, offrendo ai cittadini prestazioni allineate agli standard europei e creando condizioni favorevoli per la crescita economica e l’attrattività del nostro sistema Paese», afferma la nota.

Alleanza Riformista conferma il proprio impegno a sostenere con determinazione ogni iniziativa che punti a innovare, rafforzare la competitività e costruire un futuro solido e moderno per la Repubblica di San Marino.

