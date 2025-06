San Marino. Premi Europei Fair Play EFPM a tre premiati nella Giornata Mondiale Fair Play di San Marino

La Giuria di European Fair Play Movement (EFPM) presieduta dal Presidente Katarina Raczova (SVK) e composta da Danira Bilic (CRO), Alena Kanova (SVK), Rinaldo Orlandi (ITA) in occasione di “ Laureates of the European Fair Play Awards 2025 “ in Olympia Grecia del 18 maggio 2025, ha conferito i seguenti Premi:

– Carlo Della Gatta EFPM Fair Play Flame Award 2025

– Salvatore Porcelli EFPM Diploma of Recognition 2025

– ASD Golfo Basket U14 Basketball Team EFPM Fair Play Flame Diplomas 2025

I suddetti Premi sono stati assegnati in occasione della serata di Gala dei Premi europei Fair Play 2025 e ritirati dalla Delegazione sammarinese del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) per l’impossibilità dei premiati di essere presenti a Olympia durante la Cerimonia prevista, ma che saranno consegnati alla “ 8^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ del prossimo 8 settembre 2025 a San Marino.

I tre premiati riceveranno anche dal CNSFP: il Premio Fair Play al Gesto a Carlo Della Gatta, il Diploma Menzione D’Onore Fair Play a Salvatore Porcelli e ASD Golfo Basket U14 Alcamo

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP