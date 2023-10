Cari lettori, come da tradizione per il Premio Chef dell’anno, giornalmente condivideremo un piatto, o il piatto principale, presentato durante l’ultima serata. In questo contest, lo chef Graziano Canarezza del Ristorante Cesare ha proposto la sua creazione culinaria nella serata del 25 ottobre 2023.

Ecco il primo: Il Filetto di Angus alla brace con guanciale e porcini