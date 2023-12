San Marino. PREMIO CHEF DELL’ANNO 2023. Ultima tappa al Ristorante IL PICCOLO (new entry)

L’edizione 2023 del ”Premio Chef dell’Anno” si sta affermando nuovamente come un evento culinario di prim’ordine a San Marino, in cui si celebra l’arte della cucina e dove vengono messi in evidenza i talenti del Titano.

Una novità significativa dell’edizione 2023 è la partecipazione del rinomato ristorante di pesce “Il Piccolo”, situato a Murata, San Marino. Alla guida del ristorante da quasi trent’anni, lo chef Mario Liotta si distingue per la sua eccellente reputazione nell’alta cucina sammarinese e interregionale. La sua presenza nel concorso “Premio Chef dell’Anno 2023” aggiunge un ulteriore livello di prestigio e diversità culinaria all’evento, evidenziando la ricchezza e la varietà della scena gastronomica del Titano.

Il Premio Chef dell’Anno 2023 si è svolto in diverse location prestigiose, e la tappa finale di questo tour gastronomico sarà proprio presso il ristorante “Il Piccolo” a Murata.

Il “Premio Chef dell’Anno” trascende la mera competizione in quanto rappresenta una finestra sul mondo, resa accessibile grazie alla portata globale del web, che mette in vetrina i migliori ristoranti di San Marino.

È un’opportunità unica per gli chef partecipanti di dimostrare la loro maestria culinaria a un pubblico vasto e senza confini, permettendo loro di raggiungere una platea sia locale che internazionale e di valorizzare il patrimonio gastronomico sammarinese.

Ma la domanda che si fanno tutti è: ”chi sarà incoronato CHEF DELL’ANNO 2023 di San Marino?”

/ms