San Marino. La Fiorita, presentata la lista Uefa: ecco i 23 per la Conference League

La Fiorita ha presentato oggi la lista Uefa dei giocatori che saranno impiegati nel primo turno preliminare di Uefa Conference League. Ne fanno parte, al netto delle defezioni per problemi fisici o impegni di lavoro, 23 giocatori.

Tra le novità il difensore classe ’87 Mirko Drudi, lo scorso anno impegnato in Serie D al Forlì ma con alle spalle tanta esperienza nei campionati di Serie B e Lega Pro vestendo, tra le altre, le maglie di Pescara, Cittadella, Trapani, Lecce e delle più vicine Santarcangelo, Riccione e Cesena. Altro volto nuovo è quello del centrocampista, anche lui classe ’87, Filippo Baldinini, che per anni ha militato nel campionato di Serie D, difendendo i colori di Pineto, Forlì, Sambenedettese e Santarcangelo, club con il quale ha centrato la promozione in Lega Pro. Nelle ultime stagioni ha vestito la maglia della Vis Novafeltria in Eccellenza.

Drudi e Baldinini sono stati ingaggiati dal direttore sportivo Maurizio Di Giuli per tutta la stagione, oltre ai già annunciati Barretta, Di Giuli, Dormi, Grandoni e Guidi.

Faranno parte dell’avventura di Conference, come giocatori in prestito, i difensori Manuel Musiani e Nicolò Prasso, in arrivo dal Mezzolara e dal Tropical Coriano, l’attaccante Francesco Vivacqua, l’ultima stagione al Tivoli ma con esperienze in Lega Pro e nella Serie A lituana, oltre ai due centrocampisti dello Zeta Milano Andrea Cerchiaro e Roberto Spadaccino.

In Conference League il tecnico Stefano Ceci potrà contare anche sui difensori Alberto Riccardi e Filippo Santi che, dopo l’esperienza europea, lasceranno la Fiorita per intraprendere altre strade.

I confermati della rosa dello scorso anno che non prenderanno parte all’impegno europeo sono, invece, Andrea Brighi, Marco Gasperoni e Matteo Vitaioli, per motivi di lavoro, ed Emiliano Olcese, che dovrà fermarsi per un problema ad un ginocchio.

IL CAMMINO VERSO L’EUROPA

Questa sera la formazione di Stefano Ceci affronterà in amichevole la formazione Social Football Academy allo stadio Nicoletti di Riccione.

Lunedì e martedì la squadra si allenerà a Montegiardino e mercoledì mattina partirà con volo charter da Rimini alla volta di Skopje, dove giovedì affronterà l’FC Vardar.

LA LISTA UEFA

Portieri

ALAN NERI

GIANLUCA VIVAN

MATTEO ZAVOLI

Difensori

MARCO MAZZOTTI

ANDREA GRANDONI

ALBERTO RICCARDI

FILIPPO SANTI

MANUEL MUSIANI

MIRKO DRUDI

NICOLO’PRASSO

Centrocampisti

LORENZO LUNADEI

GIACOMO ZACCARIA

TOMMASO ZAFFERANI

DANIEL CICARELLI

ALEX TOCCACELI

FILIPPO BALDININI

ANDREA CERCHIARO

ROBERTO SPADACCINO

JACOPO SEMPRINI

Attaccanti

TOMMASO GUIDI

FRANCESCO VIVACQUA

JOAO FELIPE AFFONSO RODRIGUES

LORENZO DORMI

