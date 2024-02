San Marino. PRESENTATE LE LETTERE CREDENZIALI DI OTTO NUOVI AMBASCIATORI

Otto nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari hanno presentato oggi a Palazzo Pubblico, nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina, le Lettere Credenziali che li accreditano a svolgere l’alto adempimento istituzionale presso la Repubblica di San Marino.

Presentati in Udienza alle LL. EE., dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, si sono ufficialmente insediati presso la Repubblica gli Alti Plenipotenziari dei seguenti Paesi: Malaysia, Principato di Monaco, Portogallo, Repubblica del Congo, Repubblica Federale di Germania, Nuova Zelanda, Finlandia, Repubblica Francese.

Il Segretario di Stato Beccari ha richiamato il valore che assume l’esercizio dell’attività diplomatica nella tenuta delle buone relazioni bilaterali e presso gli organismi internazionali, nonché l’interesse crescente a sviluppare una diplomazia sempre più coinvolta nelle dinamiche geopolitiche, anche alla luce dei profondi sconvolgimenti che stanno investendo l’intera comunità internazionale.

“Viviamo un’epoca tristemente segnata da crisi ed emergenze continue – ha pronunciato il Segretario di Stato Beccari nel suo intervento – e proprio per queste ragioni è quanto mai indispensabile ricercare un’ampia condivisione per attuare strategie comuni di intervento e difesa dei valori e dei principi fondamentali di ogni società”.

Nella giornata di ieri, Beccari ha incontrato a Palazzo Begni, singolarmente, i nuovi Ambasciatori, sviluppando un articolato confronto sui temi propri dei rapporti bilaterali esistenti. Con l’Ambasciatore della Malaysia, S.E. Zahid Rastam, sono state prospettate ipotesi di collaborazioni approfondite tra i vari ambiti economico, culturale, turistico e commerciale. Sono state altresì proposte pertinenti intese bilaterali in questi settori.

Con l’Ambasciatore monegasco, S.E. Anne Marie Eastwood, sono stati sottolineati gli storici ottimi rapporti bilaterali sviluppatesi anche nell’ambito dell’appartenenza ai Piccoli Stati d’Europa. Centrale è stata la discussione sul negoziato tripartito con l’Unione europea, che ha visto un’ottima collaborazione con il Principato di Monaco, pur nelle differenti posizioni assunte di recente dai singoli Paesi.

Il Segretario di Stato ha proseguito gli incontri accogliendo l’Ambasciatore del Portogallo, S.E. Bernardo Luis de Carvalho Futscher Pereira, con il quale ha richiamato l’ampio percorso negoziale con l’Unione europea e registrato un ampia convergenza di vedute da parte del diplomatico portoghese; particolarmente favorevole sono stati l’atteggiamento e la collaborazione portoghesi nel corso del cammino di maggiore integrazione europea di San Marino.

Con l’Ambasciatore della Repubblica del Congo, S.E. Henri Okemba, si sono aperte prospettive di sviluppo, alla luce della volontà sammarinese di aprirsi a Paesi extra-UE ed approfondendo le potenzialità e le risorse naturali dei medesimi. Il Congo è un Paese attento allo sviluppo strategico dell’Unione europea, coinvolto attivamente nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite (SDGs), baricentrico nello scacchiere africano e si è detto pronto a sviluppare una collaborazione anche attraverso un proficuo scambio di diplomatici.

Con il Rappresentante diplomatico tedesco, S.E Hans-Dieter Lucas, sono stati valutati gli eccellenti rapporti in ambito bilaterale e multilaterale. L’incontro ha favorito la disamina del percorso negoziale, che ha visto un attivo coinvolgimento della Germania ed ha consentito di ipotizzare il rafforzamento delle intese bilaterali, dall’Accordo per l’abolizione delle doppie imposizioni fiscali (DTA) ad un Memorandum of understanding sul rafforzamento delle consultazioni politiche. Valutati insieme gli ambiti culturale, turistico e commerciale, particolarmente sensibili per lo sviluppo economico della Repubblica.

Con l’Ambasciatore della Nuova Zelanda, S.E. Jacqueline Anne Frizelle, il colloquio ha favorito l’intesa per l’intensificazione delle relazioni esistenti in vari settori di interesse, per le peculiarità di entrambi gli Stati e per l’opportunità di incrementare la condivisione su scala globale. Proposta una cooperazione in ambito tecnologico e commerciale ed una più stretta interazione alla luce dell’attivo coinvolgimento e delle proposte di intesa della Nuova Zelanda nell’ambito dell’Unione europea.

È stato poi ricevuto a Palazzo Begni dal Segretario di Stato l’Ambasciatore della Repubblica di Finalandia, S.E Matti Lassila, con il quale si è svolto un colloquio incentrato sulle nuove aperture per collaborazioni ad ampio raggio. Da entrambi si è registrato un ampio interesse per la promozione di cooperazioni in ambito tecnologico, del e-governament, ambientale e culturale-educativo. Sottolineato il prossimo anniversario, nel 2025, del trentennale delle relazioni bilaterali, da sempre caratterizzate da una solida amicizia e da un sostegno vicendevole nei fora internazionali.

Ampia considerazione è stata rivolta alla tematica dell’associazionismo europeo durante il colloquio con l’Ambasciatore della Repubblica Francese, S.E. Martin Briens. Il Segretario Beccari ha infatti argomentato come le relazioni con i Paesi europei raggiungeranno un nuovo livello per quanto concerne alcune materie specifiche legate agli ambiti politici ed economici. Si è discusso altresì del ruolo di San Marino nella sfera internazionale a seguito anche della volontà di fornire un contributo all’interno di situazioni di non facile convergenza.

San Marino, 9 febbraio 2024/1723 d.f.R.