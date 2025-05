San Marino. Presentato ai Capitani Reggenti il nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi hanno ricevuto in udienza nella giornata del 10 febbraio l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Repubblica di San Marino (OPISM) per la presentazione del Codice Deontologico dell’Infermiere.

All’udienza introdotta dal Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni, hanno presenziato i membri del consiglio direttivo dell’Ordine degli Infermieri, il Presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica, Prof.ssa Maria Luisa Borgia, oltre a una rappresentanza di Infermieri dell’Istituto Sicurezza Sociale

La Revisione del Codice Deontologico dell’Infermiere iniziata a fine 2023, è stata effettuata da un gruppo di infermieri, supportati, dal maggio scorso, anche dal Comitato di Bioetica e tiene conto dell’evoluzione normativa, epidemiologica, sociale e professionale della Repubblica di San Marino. Tra le principali novità un capitolo dedicato alla comunicazione in tutte le sue forme: verbale, non verbale, digitale e tramite social media; l’introduzione di articoli sull’intelligenza artificiale, la robotica, e la telemedicina; aspetti riguardanti la non discriminazione, il rispetto, il fine vita, le cure palliative, la collaborazione multidisciplinare e la formazione continua.

Il nuovo Codice Deontologico sarà reso disponibile a breve a tutti gli infermieri sammarinesi, rappresentando una guida essenziale per l’esercizio quotidiano della professione.

“Questo documento – spiega il presidente dell’OPISM, Dott. Luca Tinti – riflette un profondo cambiamento nel modo di intendere l’assistenza infermieristica, in linea con le esigenze e le sfide della sanità moderna Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa revisione, in particolare la Dott.ssa Conti e anche il Comitato Sammarinese di Bioetica, per averci guidato nel complesso percorso etico e deontologico. Il sostegno istituzionale è fondamentale per la crescita professionale degli infermieri”

“Questo nuovo Codice Deontologico – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni – rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria nella nostra Repubblica. Ringrazio l’OPISM ed il Comitato Sammarinese di Bioetica per l’impegno e la dedizione dimostrati in questo importante progetto”.