San Marino. Presentato il primo Trofeo Lions club San Marino alla Reggenza

Oggi lunedì 3 giugno è stato presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Rossi II e Milena Gasperoni I il primo Trofeo Lions club San Marino, a scopo benefico, che si disputerà il prossimo sabato 8 giugno, dalle ore 9, presso l’impianto sportivo di Dogana. Con le belle parole del Segretario di Stato con delega allo Sport Onorevole Teodoro Lonfernini, riconoscendo l’iniziativa come lodevole e foriera di alti valori sociali, è stato introdotto il progetto che il Lions club di San Marino sta portando avanti e che trovera’ il suo compimento il prossimo sabato, nel campo da calcio in Dogana, dove per la prima volta si affronteranno squadre miste di atleti, atlete e Special Olympics a dimostrazione di come lo sport possa essere uno straordinario veicolo per trasmettere l’importante valore dell’inclusione sociale. Ha preso poi la parola il presidente del Lions club San Marino Pietro Falcioni illustrando nel dettaglio il progetto seguito dal Vicepresidente della Federazione Sammarinese sport speciali Bruno Muccioli che ha ringraziato ancora una volta il Lions e il suo Past President Silvano Di Mario, per la donazione del pulmino consegnato lo scorso dicembre, ed ha ulteriormente evidenziato l’importanza del torneo, all’insegna della solidarietà e fratellanza. L’udienza si è poi conclusa con le toccanti parole degli Eccellentissimi Capitani Reggenti che hanno sottolineato la nobiltà dell’intento, evidenziando il carattere straordinario dell’iniziativa quale momento fondamentale per esaltare i valori di inclusione sociale, aggregazione e lotta contro qualsiasi forma di discriminazione.

Un grazie agli sponsor che hanno supportato il progetto, Giochi del Titano, SIT, Titancoop e Valpharma grazie ai quali si è potuto dare il via a tutto il progetto. Un sentito ringraziamento alla Federazione Sammarinese Gioco Calcio che ha sempre supportato e affiancato l’organizzazione, alla Federazione Sanmarinese Sport Speciali, con i suoi atleti presenti e che saranno i protagonisti del torneo. Un grazie sincero alle squadre che si affronteranno che hanno reso reale questo sogno e un ringraziamento al CONS che ha messo a disposizione la struttura sportiva credendo nel progetto e dimostrandosi sempre disponibile.

Tutto il ricavato andrà a sostegno dell’Associazione Sammarinese Batticinque che si occupa da sempre con passione e dedizione a progetti inclusivi per ragazzi autistici o con disturbi del neurosviluppo.

L’ingresso al torneo sarà ad offerta libera e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, per stare vicino agli atleti e per essere attivi sostenitori del progetto.