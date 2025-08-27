San Marino, presentato il workshop “The Power of Love” sulla psicoeducazione affettiva e sessuale per persone con disabilità

La Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, con il patrocinio del Congresso di Stato e dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ha annunciato la presentazione del workshop “The Power of Love – Psicoeducazione affettiva, sessuale e disturbi del neurosviluppo”, un progetto innovativo promosso e realizzato da LoveLife APS.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’intero Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, a riconoscimento del suo forte valore educativo e inclusivo, mirato a promuovere i diritti, l’autonomia e il benessere relazionale delle persone con disabilità.

Il workshop sarà sostenuto anche dal Servizio Disabilità dell’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, che ha contribuito con competenze e collaborazione alla progettazione delle attività.

L’evento, programmato tra settembre e dicembre 2025, rappresenta un importante passo verso la diffusione della psicoeducazione affettiva e sessuale come strumento di inclusione e crescita personale per le persone con disturbi del neurosviluppo.