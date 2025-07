San Marino. Presentazione del racconto concerto “BLUA HORIZONTO, Zamenhof: un ideale che diventa musica”

BLUA HORIZONTO

Zamenhof, un ideale che diventa musica

MARTEDì 8 LUGLIO, ORE 19

PIAZZALE DOMUS PLEBIS – BASILICA DEL SANTO

CENTRO STORICO – REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Consolato della Repubblica di Polonia in San Marino presenta Blua Horizonto. Zamenhof, un ideale che diventa musica, un racconto-concerto di e con Chiara Raggi e Mario Migliucci.

Lo spettacolo presenta l’esperanto e la storia del suo iniziatore, Ludwig L. Zamenhof, muovendosi lungo un doppio filo di parole e musica.

Le lettere e i discorsi di Zamenhof, per voce dell’attore e drammaturgo Mario Migliucci, dialogheranno con le canzoni in italiano e in esperanto della cantautrice e musicista Chiara Raggi.

In questo modo si potrà conoscere la storia del medico polacco e del suo ideale di fratellanza attraverso le sue stesse vibranti parole e allo stesso tempo ascoltare la sua lingua universale risuonare in tutta la sua forza espressiva e moderna musicalità. Il racconto-concerto, per chitarra e voci, vuole raccontare anche l’incontro dei due artisti con l’esperanto e il loro viaggio su questo pianeta inesplorato, ricco di entusiasmanti scoperte.

“Il Consolato di Polonia in San Marino è lieto di presentare questo racconto-concerto dai tratti unici, un’esperienza artistica che unisce suono e parola, memoria e scoperta, in un viaggio musicale e teatrale che attraversa mondi interiori e confini invisibili.

Nel cuore di questo incontro artistico, l’esperanto con la sua aspirazione a superare barriere linguistiche e culturali — lingua nata in Polonia dal sogno universale di

Ludwik L. Zamenhof — diventa simbolo di dialogo, comprensione, speranza e pace tra i popoli, valori che il Consolato sente profondamente propri. Un legame che unisce culture, voci e storie.” – Dott.ssa Chiara Maria Consorti, Console onorario della Repubblica di Polonia in San Marino.

“Blua Horizonto – un orizzonte blu – è linea che io e Mario Migliucci tracciamo per raccontare una storia di valore che oltrepassa i confini. Il linguaggio universale della musica incontra il linguaggio universale della parola, restituendo a chi ascolta un senso di infinito, toccando le corde del cuore. In un momento storico che si fa sempre più stringente e ci fa interrogare sul destino dell’umanità, recuperare i valori di fratellanza e sorellanza che l’Esperanto ci insegna, è il nostro modo per fare qualcosa di concreto. Una piccola grande rivoluzione.” Chiara Raggi, cantautrice e musicista.

L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dal Consolato della Repubblica di Polonia in San Marino.

Con il patrocinio di SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO, POSTE, COOPERAZIONE, EXPO, INFORMAZIONE ED ATTRAZIONE INVESTIMENTI TURISTICI e con la collaborazione di Chiesa di San Marino e Montefeltro e Musica di Seta

Crediti

Voce, chitarra, musica di scena, testi e musica

Chiara Raggi

Drammaturgia e voce recitante

Mario Migliucci

Produzione

Musica di Seta