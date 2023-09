SAN MARINO. PRESENTAZIONE DELLE LETTERE CREDENZIALI DELL’AMBASCIATORE STRAORDINARIO E PLENIPOTENZIARIO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ricevuto in mattinata a Palazzo Begni il nuovo Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti d’America, Jack Alan Markell, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali, accompagnato da una delegazione guidata dal Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, Annamaria Daniela Ballard.

L’incontro con l’Alto diplomatico ha favorito un articolato confronto sui temi propri del rapporto bilaterale e la condivisione delle sfide che stanno caratterizzando lo scenario internazionale.

Beccari ha richiamato la collaborazione vigente, particolarmente attiva con le sedi diplomatiche e consolari statunitensi, l’interscambio economico- commerciale, la numerosa presenza di concittadini negli Stati Uniti e l’attenzione che da sempre caratterizza il rapporto bilaterale, fondato sui valori comuni di libertà, democrazia, stato di diritto e difesa dei diritti umani.

Da parte dell’Ambasciatore statunitense è stata confermata la disponibilità ad adoperarsi per rafforzare la collaborazione in vari settori, favorendo anche lo sviluppo di progetti in ambito pubblico e privato.

Dinnanzi allo scenario internazionale, espresso l’apprezzamento per il ruolo della Repubblica a sostegno dei principi della pace e della sicurezza internazionale.

Condivisi gli impegni della comunità internazionale sui cambiamenti climatici e sulle strategie da implementare senza ritardi a livello multilaterale; dall’Alto diplomatico è pervenuto un invito a San Marino a partecipare ad un prossimo significativo evento internazionale, organizzato dalla Casa Bianca su questa sfida epocale.

E’ seguito il trasferimento a Palazzo Pubblico, sede in cui l’Ospite è stato accolto da un picchetto d’onore e con l’esecuzione degli Inni Nazionali.

In seguito ad un saluto ai Membri dell’Esecutivo, è avvenuta la Cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini.

San Marino 28 settembre 2023/1723 d.f.R.