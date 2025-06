San Marino. Prestazione di carattere per Sara Ceccoli ed Emma Fratti al Mondiale Junior di ginnastica ritmica

Si è conclusa la terza edizione del Campionato del Mondo Junior di ginnastica ritmica a Sofia, in Bulgaria, che ha visto in pedana il meglio del panorama giovanile internazionale. A rappresentare la Federazione Sammarinese Ginnastica erano presenti le ginnaste Sara Ceccoli (classe 2011) ed Emma Fratti (classe 2010) accompagnate dallo staff tecnico federale Federica Protti, tecnica, e Luna Casadei in veste di giudice di gara.

Per entrambe si è trattato di un’esperienza di grande prestigio: Emma Fratti, reduce dalla medaglia di bronzo conquistata ai recenti Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, ha eseguito tre esercizi – cerchio, palla e clavette – dimostrando grande fermezza e padronanza tecnica. In particolare, l’esercizio al cerchio è stato tra i più solidi, con un piazzamento nella parte centrale della classifica, a conferma della sua competitività anche su un palcoscenico così elevato.

Sara Ceccoli, al suo debutto assoluto in un Campionato del Mondo, ha affrontato la gara al nastro con determinazione e carattere, portando a termine la sua esecuzione con personalità, qualità fondamentale per il proseguimento del suo percorso internazionale.

La partecipazione a questo evento conferma la crescita e la qualità del lavoro portato avanti dalla Federazione, ponendo solide basi per il futuro della ginnastica ritmica sammarinese.

