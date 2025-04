San Marino. Prestiti d’onore per studenti universitari, un’opportunità offerta da Banca Sammarinese di Investimento e Rotary Club San Marino. Domanda da presentare entro il 30 settembre 2024

La Banca Sammarinese di Investimento, in collaborazione con il Rotary Club San Marino, rinnova il suo impegno verso gli studenti universitari a basso reddito familiare, offrendo prestiti d’onore per supportare i loro studi. Questa iniziativa mira a garantire un accesso facilitato all’istruzione universitaria per i giovani che necessitano di un aiuto economico.

Documenti richiesti per la candidatura:

– Copia del documento d’identità (valido)

– Certificato di residenza (dimostrando la residenza a San Marino)

– Certificato di esame di maturità

– Stato di famiglia (per confermare la composizione del nucleo familiare)

– Reddito ISEE (per attestare la situazione economica)

– Identificazione dell’ateneo prescelto (università di iscrizione)

– Curriculum Vitae (descrizione del percorso personale e accademico)

La deadline per la candidatura è fissata al 30 settembre 2024.

Il prestito può coprire le tasse universitarie e offre fino a tre anni post-laurea per il rimborso, alleviando così lo stress finanziario e permettendo agli studenti di concentrarsi sul loro percorso accademico.

Non perdere questa occasione per investire nel tuo futuro!