SAN MARINO Primo appuntamento della Rassegna “Nell’intimo- Maestri presenti passati futuri”. Spazio espositivo Carlo Biagioli srl

“E’ possibile ascoltare la musica di Bach in modo intimo e intimista?”

Assolutamente si. E’ il tipo di esperienza dell’animo e uditiva che hanno potuto vivere e gustare gli ospiti del primo appuntamento, lo scorso 25 febbraio, della Rassegna musicale “Nell’intimo- Maestri presenti passati futuri” proposta dal Maestro Massimiliano Messieri in collaborazione con la “Carlo Biagioli srl” l’ultimo sabato di ogni mese.

Ad esibirsi il violino di Viola Muzzi di soli vent’anni, intraprende lo studio del violino a dodici, proseguendo sotto la guida del M° Maurizio Sciarretta a Rimini. È

regolarmente attiva in ambito concertistico, sia in orchestre sinfoniche che da camera.

“Nell’intimo” è il mood della Rassegna, il filo rosso che lega chi suona e chi ne fruisce: un riferimento a uno spazio diverso da quello di un teatro o di un luogo tradizionalmente deputato alla musica, la vicinanza fisica tra artista e pubblico genera un forte impatto emozionale, ma anche una possibilità d’incontro con la propria interiorità.

Tante le persone presenti in sala, tutte legate da un filo rosso, l’opportunità di sperimentare ed elaborare una risposta personale a uno stimolo musicale forte e di grande qualità, un tempo condiviso ma soprattutto interiore.

I fruitori di questa Rassegna hanno già dal primo appuntamento avuto l’occasione di vivere la musica in un una nuova modalità, un’ora di sollecitazioni musicali di qualità in uno spazio esclusivo, circondati dall’arte, in una modalità che è un omaggio a una consolidata tradizione, quella dei “concetti salotto” molto in voga nel periodo Romantico, musica “di livello” in uno spazio intimo e contesto amicale.

Il prossimo appuntamento è in programma per il 22 febbraio ore 18.30 Chiara Di Bert, Amelia Sharp e Nicola Giaquinto

Le Stagioni – Trio con pianoforte.

Spazio espositivo Carlo Biagioli srl via 25 marzo, 71 Domagnano Rep. San Marino