San Marino. Principio di incendio: evacuato l’Hotel Sheraton di Astana, in Kazakhstan, che ospita la Nazionale di San Marino

Spiacevole imprevisto per la Nazionale di San Marino e le decine di ospiti dello Hotel Sheraton di Astana, capitale del Kazakhstan. La struttura è stata infatti completamente evacuata attorno alle 22:10 locali, 17:10 sammarinesi, per un dichiarato principio di incendio. Il personale dell’hotel e le forze dell’ordine kazake giunte prontamente sul posto hanno garantito il rapido deflusso di tutti gli ospiti della struttura verso un luogo sicuro. I 23 giocatori, lo staff tecnico e la troupe della TV di Stato di San Marino aggregata alla squadra sono al riparo dalle rigide temperature ed al sicuro. Si attendono a questo punto istruzioni da parte delle forze dell’ordine locali che hanno assunto il comando delle operazioni in loco.

FSGC