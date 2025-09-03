San Marino, problema tecnico: sarà un 3 settembre senza bandiera issata a Palazzo Pubblico

Un imprevisto tecnico ha impedito oggi di issare la bandiera della Repubblica di San Marino sulla torretta del Palazzo Pubblico, in occasione delle celebrazioni del 3 settembre, giornata dedicata alla fondazione dello Stato.

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Segreteria Istituzionale, la causa è da ricondurre a un guasto al meccanismo di apertura che consente l’accesso alla torretta. Il problema non è risolvibile nell’immediato né dal personale dell’Ufficio, né dai tecnici interni, né dal Servizio Tecnologico AASLP. Per l’intervento è infatti necessaria un’azienda privata specializzata, la stessa che aveva installato l’impianto, ma che non ha potuto intervenire nella giornata odierna.

Resta dunque insolita l’immagine del Palazzo Pubblico senza la bandiera issata sulla torretta, elemento tradizionale e simbolico della cerimonia protocollare del 3 settembre.