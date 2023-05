San Marino. Processo Burani-Celli. Non verrà sentita la testimone Stefania Lazzari perchè costantemente all’estero. Esame imputati al 14 giugno, Buriani non si farà interrogare!

La breve udienza di oggi si è incentrata soprattutto sulla copiosa produzione documentale delle parti civili.

Dopo che il giudice Saldarelli ha stabilito che non è possibile sentire la testimonianza della Stefania Lazzari perchè costantemente all’estero si rinvia il processo Buriani-Celli al 14.06 ore 09.30 per esame imputati e per far interloquire sui documenti prodotti dalle parti, con memorie scritte fino al 7.06, prodotti anche quest’oggi.

E’ stato anche affermato che gli imputati Carlo Filippi, Simone Celli e Alberto Buriani faranno spontanee dichiarazioni. L’imputato Antonio Fabbri si sottoporrà invece all’esame delle parti.

Il processo è aggiornato al 14 giugno 2023