San Marino. Processo Buriani-Celli-Fabbri-Filippini. Condannato il Commissario della Legge Buriani a 4 anni, 1 a Celli, assolti i giornalisti Fabbri e Filippini. Probabile appello

Letto poco fa il dispositivo della sentenza che riguarda il procedimento che vedeva imputati il commissario della legge Buriani, l’ex segretario di stato Simone Celli, il giornalista Antonio Fabbri e il direttore dell’Informazione di San Marino Carlo Filippini.

Il Commissario della Legge Saldarelli ha condannato

A 4 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici il Commissario della Legge Alberto Buriani.

Ad un anno di reclusione, multa di 2.000 euro e l’interdizione per due anni dai pubblici uffici e diritti politici (queste due sospese per due anni) l’ex Segretario di Stato Simone Celli

Al pagamento in solido tra Alberto Buriani e Simone Celli alle spese del procedimento e al risarcimento danni nei confronti delle parti civili Tomasetti, Gozi, Banca Centrale, Ecc.ma Camera, Vitali e Paganini che saranno liquidate con separato giudizio civile ma con provvisionali per 118.386.50 euro per Banca Centrale e per 10.000 euro agli altri per ognuno di loro.

Assolti il giornalista Antonio Fabbri e il direttore dell’informazione Carlo Filippini.