San Marino. Processo ex organi sociali CIS. Avvocatura: ”Danno alla Ecc.ma Camera di oltre 195 milioni di euro. Rimborso di fondi previdenziali per oltre 100 milioni”

Verso l’epilogo il I grado del procedimento: uno dei tanti legati alla parabola CIS. Virtualmente alla sbarra – oltre all’ormai onnipresente Daniele Guidi -, ex membri del CdA, del collegio sindacale e la legale rappresentante di una società di revisione. 10 in tutto; con accuse a vario titolo di false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza e amministrazione infedele.

A colpire, nel giorno riservato alle conclusioni delle parti civili, l’entità del danno prospettato dall’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’Eccellentissima Camera. Una stima di oltre 195 milioni di euro; calcolati sulla base dell’impatto prodotto sulla collettività dalla vicenda CIS. Riferimenti anche al mancato rimborso di fondi previdenziali per oltre 100 milioni di euro; sottolineando però come questo dossier sia oggetto di procedimento parallelo attualmente in terza istanza.

Lamentati anche danni non patrimoniali; anche questi da computare in separato giudizio. Al momento è stata richiesta una provvisionale da 1 milione di euro. Non inferiore a 500.000 euro, invece, quella indicata dalla legale di Banca Centrale, rimettendo all’eventuale giudizio in sede civile la determinazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In generale danni inemendabili, è stato detto; ricordando, per fare un esempio, come dai gestionali di BCSM le ore dedicate nel 2020-21 dai dipendenti della Vigilanza – con riferimento alle attività connesse alla galassia CIS – risulti un costo sostenuto di oltre 355.000 euro per 8925 ore lavorate. Quantificazione da definirsi anche nelle conclusioni della procura di SGA; che ha richiesto a 5 degli imputati la refusione del danno di natura reputazionale.

Non espressamente quantificata – seppur richiesta – la provvisionale. Si tornerà in Aula il 13 marzo per la requisitoria della Procura del Fisco e le prime arringhe delle Difese. Fissata per il 3 aprile, la sentenza del Giudice Saldarelli. (…) San Marino -_Rtv