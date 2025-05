San Marino. Processo Racket Badanti. Assolte Fatima Dzutseva, Felicia Duru e Loretta Casadei

Il Commissario della Legge avv. Santoni ha emesso la seguente seguente sentenza relativa al Caso Badanti (118/2018)

Visti gli articoli 161 cpp e seguenti del Codice Penale

Fatima Dzutseva, assolta dalle accuse da tutti i capi perché non costa abbastanza della sua colpevolezza e non costa del reato in genere. Non si procede per diffamazione per difetto di querela. Non doversi procedere per minacce semplice nei confronti di Barbara Bartolini per intervenuta prescrizione.

Felicia Duru, assolta dalle accuse da tutti i capi di imputazione perché non costa del reato in genere.

Loretta Casadei assolta perché il fatto non costa del reato in genere. Rigetta la sua domanda di risarcimento nei confronti dell’ISS.