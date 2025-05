Nel primo procedimento di fronte al Giudice Adriano Saldarelli, 34 imputati per una maxi-frode con auto, e anche moto, nuove spacciate per usate e in ragione di ciò vendute da San Marino in Italia con una notevole riduzione dell’Iva.

Nel primo procedimento di fronte al Giudice Adriano Saldarelli, 34 imputati per una maxi-frode con auto, e anche moto, nuove spacciate per usate e in ragione di ciò vendute da San Marino in Italia con una notevole riduzione dell’Iva. Al centro del meccanismo quattro imputati principali; gli altri 30 hanno invece accettato di intestarsi fittiziamente i veicoli, in cambio di 100/200 euro o addirittura gratis. In apertura di udienza il giudice Saldarelli ha ammesso la costituzione parte civile dell’Eccellentissima Camera, che chiede un risarcimento per danno d’immagine. Una donna imputata è deceduta mentre 28 difese hanno già trovato un accordo con la Procura Fiscale per patteggiare pene di alcuni mesi con la sospensione condizionale. Il processo è stato aggiornato all’11 settembre. Il giudice ha chiarito che per i quattro principali imputati saranno necessari patteggiamenti con pene più severe – rispetto ai prestanome – congrue al ruolo avuto nell’organizzazione. Invitati a valutare il patteggiamento anche i pochi imputati che non lo hanno ancora richiesto.