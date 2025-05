San Marino. Prof. Marco Biagini: Ennesima segnalazione della pericolosità di Strada Tessite – Montegiardino

Spett.le Segretario di Stato Territorio e Ambiente Spett.le Gruppo di lavoro per la sicurezza stradale Spett.le Protezione Civile San Marino Preg.mo Capitano di Castello di Montegiardino Sig. Giacomo Rinaldi

Il sottoscritto Marco Biagini, cittadino sammarinese, residente in via Geniolo 5, segnala che lunedì 3 febbraio alle ore 10 un automezzo di imponenti dimensioni ha percorso STRADA TESSITE, facendosi largo attraverso le case con incisioni nei muri e blocco del traffico per diversi minuti (si veda documentazione fotografica).

Lo scrivente ricorda che questo episodio si aggiunge ad altri segnalati a partire dal 2011.

In particolar modo si evidenzia l’esistenza di una documentata relazione della Protezione Civile di San Marino del 2017 (allegata alla presente), indirizzata agli intestatari della presente missiva, dove si sottolineava la pericolosità e la franosità di tale asse viario chiedendo urgentemente l’adozione di strumenti (dossi, divieto di transito a mezzi pesanti, ecc.) atti a limitare il peggiorare della situazione.

Spiace constatare che in sette anni nessun provvedimento sia stato adottato, mentre nuovi nuclei familiari (con bambini) si sono insediati in zona e nuove costruzioni sono state edificate, peggiorando una situazione già grave.

SI CHIEDE, DI CONSEGUENZA, L’INTRODUZIONE URGENTE DI TUTTE QUELLE MISURE (CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE PRESENTI DA ANNI) CHE LIMITINO LA PERICOLOSITÀ DI STRADA TESSITE E CHE EVITINO DI PROCURARE DANNI A PERSONE O COSE.

Fiducioso in una vostra risposta e chiedendo di essere aggiornato in merito a tale segnalazione, porge cordiali saluti.

Prof. Marco Biagini