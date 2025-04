San Marino. Progetto Imprenditori Sammarinesi nel Mondo by Unione Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino

È con grande piacere che vi presentiamo il progetto “Imprenditori Sammarinesi nel Mondo,” una nuova e ambiziosa iniziativa lanciata dall’Unione Nazionale Artigiani e PMI di San Marino. Questo progetto nasce con l’obiettivo di integrare e sostenere le imprese sammarinesi a livello globale, coinvolgendo non solo gli imprenditori residenti nella Repubblica di San Marino, ma anche quelli dislocati all’estero, con un’attenzione particolare ai cittadini e discendenti sammarinesi.

Il progetto “Imprenditori Sammarinesi nel Mondo” offre un’opportunità unica per rafforzare i legami culturali ed economici tra San Marino e i suoi cittadini globali. La missione di questo progetto è duplice: da una parte, mira a mantenere vive le tradizioni e la cultura sammarinese all’estero, creando una rete di supporto e scambio culturale. Dall’altra, si prefigge di sviluppare relazioni commerciali e sinergie operative tra le imprese sammarinesi locali e quelle internazionali, facilitando lo scambio di conoscenze, risorse e competenze.

Il progetto prevede anche la creazione di una piattaforma digitale che permetterà agli imprenditori sammarinesi di connettersi, condividere esperienze e collaborare su progetti comuni. Verranno organizzati vari eventi, come workshop, seminari e incontri, per stimolare l’incontro e la collaborazione tra gli imprenditori, privilegiando la sostanza alla forma. Inoltre, saranno avviati programmi di mentoring, dove imprenditori sammarinesi residenti all’estero potranno offrire supporto e consulenza a chi desidera espandere le proprie attività nei loro paesi, e viceversa. Partecipare a questo progetto è gratuito.

La promozione dell’iniziativa avverrà tramite piattaforme social, sedi consolari e ambasciate sammarinesi nel mondo. Le visite semestrali dei corpi diplomatici e delle consulte all’inizio del mandato reggenziale rappresenteranno ulteriori occasioni per coinvolgere la comunità sammarinese all’estero.

Vi invitiamo calorosamente a dare pubblicità a questa iniziativa tra i sammarinesi potenzialmente interessati, affinché possano beneficiare delle opportunità offerte dal progetto “Imprenditori Sammarinesi nel Mondo.” La vostra collaborazione sarà fondamentale per raggiungere e coinvolgere la comunità sammarinese all’estero, contribuendo al successo di questa iniziativa.

Sul sito www.unas.sm potrete scaricare una brochure in italiano, Inglese, Francese e Spagnolo, oltre alla modulistica necessaria per aderire all’iniziativa.



Il direttivo UNAS