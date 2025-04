San Marino. Programma diversi tra coalizione Dc+Ar/Psd+Libera. Mussoni (PDCS): ”Non c’è nulla di nuovo, se non la necessità di entrare in questa chiusura dell’accordo e fare una sintesi politica per la nascita del nuovo governo”

”La legge che non ci piace (quella elettorale, ndr) però dice che c’è un programma di governo che è stato depositato dalla coalizione ed è su quello che si lavorerà con le forze (che costituiranno il prossimo governo, ndr) per trovare la sintesi. Non è che partiamo così a caso.

Il mandato che è stato dato alla nostra coalizione dovrà essere riconsegnato la prossima settimana. Se, come mi auspico, troveremo una sintesi politica, bisognerà fare in questa anche un confronto sul programma che noi abbiamo già depositato. È da quel programma che si parte per fare la sintesi. E questo fa parte della dialettica democratica perché sapevamo tutti, andando alle elezioni, che quella era la legge elettorale. Sapevamo tutti che se ci fosse stata una coalizione che prevaleva, come è successo in questo caso, sarebbe stato necessario trovare una sintesi, fare un confronto, trovare una sintesi politica per formare un governo.

Non c’è nulla di nuovo, se non la necessità di entrare in questa chiusura dell’accordo”

Cons. Francesco Mussoni (PDCS) alla trasmissione Rtv del 19.06.2024 ”Verso il governo”