San Marino. Proposta per la Giornata Nazionale dello Spazio il 16 Dicembre

San Marino, 16 dicembre 2023 – ISERC, International Space Economy Research Center, istituito a San Marino in seguito al successo di San Marino Aerospace, evento che ha visto la partecipazione di importanti aziende internazionali del settore aerospaziale, ha proposto alla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio di San Marino di istituire la Giornata Nazionale dello Spazio. La data scelta è il 16 dicembre, in linea con l’Italia, riflettendo lo spirito di rafforzamento delle relazioni tra le due nazioni nel campo aerospaziale.

Questa iniziativa mira a sensibilizzare non solo le aziende e gli enti attivi nel settore, ma anche istituti di ricerca, il mondo civile, le associazioni e l’intera popolazione, sul ruolo crescente che la space economy avrà in ambiti come la transizione ecologica, la mobilità sostenibile, le comunicazioni, la digitalizzazione, e in particolare la salute, l’inclusione sociale e il supporto in caso di catastrofi.

Raffaella Greco, CEO di ISERC, ha sottolineato l’importanza della space economy, definita dall’OCSE come l’insieme delle attività e risorse che generano valore e benefici per gli esseri umani. Ha inoltre evidenziato l’opportunità globale e nazionale che il settore offre, con un impatto diretto anche sulle singole persone.

L’obiettivo è che anche altri stati possano adottare iniziative simili, promuovendo l’importanza e il potenziale della space economy per il futuro. Con questa proposta, San Marino si pone come un protagonista attivo e innovativo nel panorama internazionale dell’aerospazio, puntando all’informazione e alla contaminazione in questi ambiti cruciali.