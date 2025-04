San Marino. Prosegue il Caso Titoli con la testimonianza del Segretario di Stato Marco Gatti

Il processo “Caso Titoli” è entrato in una fase importante con la testimonianza di figure chiave, tra cui l’attuale segretario alle Finanze, Marco Gatti. Durante l’udienza tenutesi l’11 marzo, Gatti ha fornito dettagli riguardanti presunte influenze esterne sul sistema finanziario e politico di San Marino, in particolare dal presidente di Advantage Financial, Confuorti, e le sue interazioni con la Segreteria alle Finanze durante il governo precedente, che vedeva come responsabile il Segretario di Stato Simone Celli.

Gatti ha evidenziato inoltre la mancanza di contratti ufficiali con Confuorti all’interno del suo dicastero, una situazione che ha descritto come preoccupante. Ha anche rivelato come, in passato, ci fossero state pressioni per gestire diversamente la cessione dei crediti Delta, con l’obiettivo di proteggere gli interessi economici di Cassa di Risparmio e minimizzare le perdite patrimoniali.

Il segretario ha inoltre discusso le problematiche legate a Banca Cis e Asset Banca, quest’ultima finita in liquidazione coatta, sottolineando come le difficoltà finanziarie avrebbero potuto essere gestite diversamente, come attraverso una ricapitalizzazione da parte dei soci, evitando così misure estreme come il commissariamento e la liquidazione coatta ed amministrativa.