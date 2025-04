San Marino protagonista agli Spring Meetings: focus su stabilità, crescita sostenibile e integrazione europea

Washington, 27 aprile 2025 – Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la missione della Repubblica di San Marino agli Spring Meetings 2025 del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale a Washington D.C. Guidata dai Segretari di Stato Marco Gatti (Finanze e Bilancio) e Rossano Fabbri (Industria, Artigianato e Commercio), la delegazione sammarinese ha realizzato una serie di incontri strategici di altissimo livello, consolidando le relazioni con le massime istituzioni finanziarie globali in un’ottica di stabilità, crescita sostenibile e progressiva integrazione europea.

Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, ha avuto un proficuo colloquio con Kenji Okamura, Deputy Managing Director del FMI. Al centro della discussione, la solidità del quadro macroeconomico e finanziario della Repubblica, i significativi progressi nel percorso di riforme strutturali e la resilienza del sistema bancario e manifatturiero nazionale, anche di fronte alle complessità dello scenario internazionale e alle dinamiche commerciali globali. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per ricevere un autorevole apprezzamento sui risultati raggiunti e per confermare la strategicità del dialogo con il Fondo. Ne è tangibile testimonianza l’annuncio della visita a San Marino dello stesso Okamura, pianificata per il 7 e 8 maggio prossimi, un chiaro segnale diattenzione e rinnovata fiducia verso la Repubblica.

“Gli incontri al Fondo Monetario Internazionale hanno confermato la validità e la credibilità del percorso intrapreso da San Marino verso una finanza pubblica sostenibile e un’economia più solida, dinamica e competitiva” ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Gatti. “Il confronto aperto e costruttivo con i vertici del FMI, culminato nell’imminente visita del Vicedirettore Okamura, rafforza la nostra posizione sulla scena internazionale e ci incoraggia a proseguire con determinazione sulla strada delle riforme. Un percorso virtuoso essenziale per il benessere dei nostri cittadini e per massimizzare i benefici derivanti dall’imminente Accordo di Associazione con l’Unione Europea”.

Parallelamente, il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, Rossano Fabbri, nella sua veste di Governatore per San Marino presso la Banca Mondiale, ha partecipato attivamente alle sessioni del Comitato Sviluppo, portando il contributo della Repubblica alle discussioni sulle sfide dello sviluppo globale. In piena sintonia con la posizione espressa dalla circoscrizione di appartenenza (guidata dall’Italia), San Marino ha ribadito il proprio sostegno all’evoluzione del Gruppo Banca Mondiale (WBG) verso un’azione sempre più incisiva nel contrasto alla povertà, nella promozione della prosperità condivisa e nell’affrontare le crisi globali interconnesse, dal cambiamento climatico all’instabilità geopolitica. Particolare enfasi è stata posta sulle strategie a supporto dell’occupazione qualificata, dello sviluppo del settore privato, dell’innovazione tecnologica e della mobilitazione di capitali – pubblici e privati – per una crescita sostenibile e duratura.

Cruciale, in questo contesto, è stato l’incontro con Matteo Bugamelli, Direttore Esecutivo della Banca Mondiale per la circoscrizione che include San Marino. Il colloquio, svoltosi in un clima di grande collaborazione, ha permesso di consolidare ulteriormente le eccellenti relazioni esistenti e di esplorare nuove, concrete opportunità di partnership. Il Direttore Bugamelli ha riconfermato la disponibilità della Banca a fornire assistenza tecnica mirata e a valutare possibili sinergie su progetti strategici per la Repubblica, con particolare riferimento all’accelerazione della transizione digitale, alla definizione di quadri normativi per i settori emergenti e allo sviluppo di infrastrutture sostenibili, ambiti prioritari per il futuro competitivo di San Marino. Si è convenuto sull’importanza di dare rapido seguito a queste interlocuzioni per trasformarle in iniziative operative.

“Il dialogo con la Banca Mondiale e con il Direttore Esecutivo Bugamelli si è rivelato estremamente produttivo e ricco di prospettive” ha commentato il Segretario di Stato Rossano Fabbri. “Abbiamo riscontrato un forte interesse per il dinamismo innovativo del nostro Paese e identificato percorsi promettenti per accedere a competenze specialistiche e strumenti finanziari che possono catalizzare la nostra transizione verso un’economia a più alto valore aggiunto, pienamente integrata nei flussi globali. Sfruttare appieno queste collaborazioni internazionali è fondamentale per potenziare la competitività del nostro tessuto produttivo e per attrarre investimenti di qualità”.

La missione ha inoltre incluso un importante confronto con la delegazione di Andorra, con cui San Marino condivide il percorso negoziale verso l’Accordo di Associazione UE, a testimonianza di un approccio coordinato e sinergico per il raggiungimento degli obiettivi strategici del Paese.

La partecipazione agli Spring Meetings si è confermata dunque un passaggio fondamentale per San Marino, volto a consolidare la propria posizione nel contesto finanziario internazionale, ad allineare le politiche nazionali alle migliori pratiche globali e a cogliere le opportunità offerte dalla cooperazione multilaterale per costruire un futuro economico resiliente, innovativo e sostenibile per la Repubblica.

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

Segreteria di Stato per l’Industria