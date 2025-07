San Marino protagonista ai Campionati Italiani di Inline Freestyle: 5 ori e 2 bronzi e grandi conferme nei primi tre giorni di gare

Prestazione da incorniciare per la Federazione Sammarinese Roller Sports ai Campionati Italiani di Inline Freestyle, in corso a Milano dal 13 al 23 luglio. Otto atleti della squadra agonistica, qualificati grazie ai risultati del campionato regionale, sono scesi in pista dimostrando talento, impegno e determinazione. Giovedì 17 si sono svolte le qualifiche dello Speed Slalom, dove San Marino ha subito lasciato il segno. Subito protagonista Tommaso Terenzi, che nella categoria “Ragazzi” realizza il miglior tempo in qualifica (4,76 secondi) e prosegue il percorso fino alla finale, dove conquista il titolo di campione italiano. Buona prestazione anche per Alessia Conti (cat. “Allievi”), che supera le qualifiche con 5,84 secondi e accede alla fase a eliminazione diretta, chiudendo al 16° posto. Nella categoria “Juniores femminile”, Matilde Mina corre una buona prova sotto i 5 secondi (4,98), ma non basta per passare ai KO. Grande performance invece per Matilde Terenzi, che registra il miglior tempo assoluto della giornata (4,483 secondi) e, senza errori, accede alla fase successiva. Dopo una serie di sfide ad alto livello, conquista un meritatissimo bronzo, salendo sul terzo gradino del podio. Sabato 19 è il giorno della Battle Slide, iniziata con un affollatissimo warm-up insieme a oltre 100 atleti. Nella categoria Master arrivano subito grandi soddisfazioni: Michele Giovanelli vince la fase di prequalifica e poi trionfa in finale, portando a casa l’oro. Stesso risultato per Giulia Pagliuccoli, che si impone nella finale femminile con una performance precisa e pulita, aggiudicandosi la seconda medaglia d’oro della giornata. Tra la categoria “Ragazze”, Gaia Giannelli e Melissa Cesarini eseguono buone run, ma qualche errore e l’alto livello delle avversarie le fanno chiudere rispettivamente al 9° e 13° posto. Nella stessa categoria al maschile, Tommaso Terenzi difende il titolo conquistato l’anno scorso e lo fa con autorità, vincendo ogni sfida e si laurea campione italiano per il secondo anno consecutivo. Alessia Conti, nella categoria “Allievi”, raggiunge la finale e con le sue slide entusiasma il pubblico, conquistando una bella medaglia di bronzo. Infine, tra le “Juniores”, ottime prestazioni per Matilde Mina e Matilde Terenzi, che superano i quarti e si ritrovano a sfidarsi in semifinale in uno scontro diretto. Mina conclude con un ottimo 5° posto, mentre Terenzi accede alla finale e, come il fratello Tommaso, conferma il titolo di campionessa italiana per il secondo anno consecutivo. La giornata si chiude con il Free Jump, dove Tommaso Terenzi e Igor Bellavia superano entrambi l’altezza di 110 cm. A fare la differenza sono gli errori: Tommaso ne commette di più e conquista comunque un prezioso terzo posto, lasciando l’argento a Bellavia, mentre l’oro va a Ferron Giovanni. Ultima gara in programma è il Roller Cross: Melissa Cesarini affronta un percorso particolarmente difficile riuscendo a portare a termine la run ma non riuscendo a qualificarsi per i KO chiudendo al 54° posto con un tempo di 52,577. Più fortunati i fratelli Terenzi:Matilde e Tommaso Terenzi, dopo essersi qualificati entrambi per i KO, Tommaso accede alla finale e si qualifica al quarto posto con un tempo di 41,388. Matilde invece si ferma ai quarti, terza nella sua batteria, chiudendo 11° con un tempo di 42,615. Alla fine della gara l’allenatore Enrico Callegarin commenta così: “Un inizio di campionati da sogno per San Marino, che si conferma tra le squadre più forti e competitive del panorama italiano. L’impegno degli atleti, il lavoro dello staff e i risultati parlano chiaro: la strada intrapresa è quella giusta”.