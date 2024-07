San Marino protagonista al Mondiale di nuoto pinnato

Prestigioso impegno internazionale per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee, che è stata protagonista a Belgrado, in Serbia, per il Campionato Mondiale di nuoto pinnato. Sono stati tre gli atleti a rappresentare il Titano: Emma Bollini, Federico Fabbri e Camilla Sansovini, accompagnati dal tecnico Fabio Donati. Per tutti e tre sono arrivati ottimi risultati: Emma Bollini ha dato il meglio di sé nei 50 metri apnea, migliorando il personale ottenendo la vittoria di batteria con il tempo di 19.66. Bene anche Camilla Sansovini, seconda di batterianei 50 metri pinne ed è stata capace di migliorare il personale di un paio di secondi nei 100 monopinna. Infine, ritocca i propri tempi anche Federico Fabbri, impegnato nei 100 e 200 metri pinne. Per la squadra sammarinese si è trattato di un’ottima trasferta, le cui buone prestazioni sono state sottolineate anche dall’organizzatori dell’evento che si sono complimentati per quanto ottenuto da una ristretta delegazione in mezzo ai giganti della disciplina.