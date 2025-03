San Marino protagonista nel cinema: presentazione in anteprima del film girato in parte anche a San Marino: “Tornando a Est”

Le immagini della Repubblica nel film “Tornando a Est”, di Antonio Pisu, proiettato in anteprima a Cesena alla presenza degli attori e dei produttori.

Le suggestive immagini di San Marino aprono le scene del film “Tornando a Est”, da dove parte uno dei protagonisti della spy-comedy ambientata negli anni ’90.

Maurizio Paganelli, detto Pago, interpretato nel film da Matteo Gatta, è una guida turistica impegnata ad accompagnare un gruppo di turisti tedeschi alla scoperta della storia e delle bellezze della Repubblica.

Il film, che uscirà in oltre 200 sale cinematografiche italiane a partire dal 13 febbraio prossimo, è il sequel del fortunatissimo “Est- Dittatura last minute”, che ha collezionato numerosi e prestigiosi premi internazionali, ed è stato girato in parte a San Marino, in Romagna e in Bulgaria. La regia è curata sempre da Antonio Pisu, che si occupato anche della sceneggiatura.

“Tornando a Est – commenta il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – è stato sostenuto dalla Segreteria al Turismo e rientra nelle attività portate avanti per la promozione del territorio della Repubblica di San Marino e per lo sviluppo del Cinematurismo, un segmento in grado di veicolare l’immagine del Paese e di generare importanti ricadute sul sistema economico”.

Alla serata di anteprima erano presenti le autorità dei territori in cui si sono svolte le riprese, esponenti della Film Commission dell’Emilia Romagna e del Gruppo di Lavoro sul Cinema della Repubblica di San Marino.

Sul palco, i produttori Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi; il regista Antonio Pisu, gli attori Lodo Guenzi e Matteo Gatta, l’autore della colonna sonora, Davide Caprelli, ma anche il Sindaco della Città di Cesena Enzo Lattuca e la neo Assessora alla Cultura della Regione Emilia Romagna, Gessica Allegni.

“Tornando a Est”, tratto da una storia vera, è prodotto dalla società cesenate Stradedellest di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi in associazione con Victoria cinema di Modena.