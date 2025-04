San Marino. PSD. Nomina a Capitano Reggente del Consigliere Milena Gasperoni

Il PSD esprime il proprio plauso e le più sincere congratulazioni per la nomina a Capitano Reggente del Consigliere Milena Gasperoni. In questo giorno di festa per il nostro Partito, auguriamo a Milena un mandato fruttuoso e di grande successo, confidando nelle sue riconosciute qualità di dirigente pubblico e nelle sue capacità di donna con profondo senso delle istituzioni.

Desideriamo estendere le nostre congratulazioni anche all’altro Capitano Reggente, Alessandro Rossi II, il quale, sebbene attualmente militi nelle file di DEMOS, in passato ha condiviso una parte del proprio cammino col PSD.

Un encomio speciale è dovuto ai Consiglieri Gerardo Giovagnoli e Matteo Rossi, la cui azione ha riaffermato lo spirito di squadra e la solidarietà che da sempre contraddistinguono il PSD. I loro sforzi hanno permesso di superare un passaggio politico complesso, nel segno del sacrificio e della dedizione verso il partito.

Non possiamo, tuttavia, celare il nostro sincero dispiacere per la mancata nomina di Italo Righi, candidato espresso dalla Democrazia Cristiana. La sua figura, esemplare per integrità e spirito di servizio, avrebbe senza dubbio arricchito la Reggenza.

Il nostro partito, pur facendo parte della maggioranza, ha scelto di non appoggiare la coppia reggenziale proposta, in segno di palese dissidio con Alleanza Riformista. Questa forza politica, emersa nel corso dell’attuale legislatura da una variegata provenienza di consiglieri eletti in altre liste, ha manifestato orientamenti che sollevano questioni in merito alla sua piena adesione alle forme democratiche. La decisione del PSD si fonda su principi di garanzia e pluralità, essenziali in vista delle elezioni che potrebbero essere imminenti.

Il PSD ritiene che la Democrazia Cristiana non abbia adeguatamente valutato le implicazioni politiche legate alla piena rappresentatività e al ruolo di garante che dovrebbe essere insito nella Reggenza. Le interazioni strette tra DC e AR hanno ostacolato la ricerca di un consenso più ampio, cruciale per la costituzione di una Reggenza il più possibile rappresentativa e inclusiva.

Il PSD esprime profonda gratitudine a tutte le rappresentanze consiliari che hanno dimostrato fiducia a Milena Gasperoni, dimostrando di aver così compreso la delicatezza del momento politico-istituzionale, e assicura fin da ora il suo impegno nella correttezza e nella disponibilità al dialogo. Un ringraziamento particolare va a Libera, con cui il PSD condivide il progetto di aggregazione riformista e un impegno per un futuro migliore per il nostro Paese.

Partito dei Socialisti e dei Democratici