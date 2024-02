San Marino. PSD: VISITA DEL PRESIDENTE STEFANO BONACCINI A SAN MARINO

Nella serata di martedì 27 febbraio u.s., su invito del Partito dei Socialisti e dei Democratici, Stefano Bonaccini Presidente della Regione Emilia- Romagna e del Partito Democratico italiano si è recato in visita in Repubblica per incontrare i vertici del PSD e partecipare, in qualità di relatore, alla conferenza pubblica al Teatro Titano dal titolo: “San Marino ed Emilia Romagna: presente e futuro di una grande alleanza. Esplorando nuove vie di cooperazione nell’orizzonte europeo”.

Il Presidente Bonaccini, al suo arrivo in territorio, è stato ricevuto presso la sede del PSD dai dirigenti del Partito. L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e amicizia, ha rappresentato l’occasione per confrontarsi sui temi di comune interesse e sulle principali questioni che i due Paesi stanno affrontando in questa delicata fase politica, sia a livello locale che a livello nazionale.

Nella suggestiva cornice del Teatro Titano, il numeroso pubblico presente ha ascoltato con attenzione il dialogo, moderato da Alan Gasperoni, tra il Segretario del PSD, Gerardo Giovagnoli, il Governatore della Regione Emilia-Romagna, il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti e il Segretario di Libera, Matteo Ciacci.

Il dibattito si è concentrato sulle tematiche bilaterali di comune interesse e, in particolare, su sanità pubblica, turismo, istruzione e formazione, lavoro transfrontaliero e viabilità sulle quali sono stati sottoscritte e, sono in via di definizione, importanti intese. I quattro relatori hanno evidenziato che dalla prossima firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea si apriranno ulteriori reciproche opportunità e fruttuose collaborazioni, con l’ingresso di San Marino nel mercato unico.

La serata è stata arricchita dall’intervento dell’On.le Andrea Gnassi, deputato del PD alla Camera, amico del PSD che, nel suo ruolo di Sindaco, ha promosso la sottoscrizione del primo protocollo operativo tra la Repubblica di San Marino e la Città di Rimini poi sottoscritto col Sindaco Jamil Sadegolvaad.

Nel suo ruolo di Presidente del PD, Bonaccini, ha invitato l’area riformista sammarinese a guardare alle cose da fare, con la progettualità e l’operatività che deve contraddistinguere l’attività di una sinistra che ambisce a governare.

Partito dei Socialisti e dei Democratici