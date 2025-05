San Marino punta sull’accreditamento. Seminario SMAS con esperti internazionali

Martedì 4 febbraio 2025, presso la sala meeting del San Marino Outlet Experience si è tenuto il seminario organizzato da SMAS San Marino Accreditation Service – Ente di Accreditamento di San Marino. All’incontro presenti circa 40 esperti di prestigiosi enti di certificazione esteri, fra i quali piccole realtà regionali e varie multinazionali europee. Il Direttore di SMAS – Dott. Denis Cecchetti ha illustrato le finalità che stanno guidando la strutturazione dell’ente di accreditamento sammarinese – Divisione dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – ammesso in EA – European Accreditation (associazione europea degli enti di accreditamento nazionali), la Responsabile Tecnica di SMAS – Ing. Linda Sartini – ha approfondito il confronto sugli aspetti tecnici del futuro accreditamento sammarinese e la Responsabile dell’Academy di ASE-CC – Dott.ssa Irene Grossi – ha guidato i partecipanti nella valutazione dei vantaggi competitivi del costituire e gestire un ente di certificazione costituito in San Marino.

Un prezioso momento di confronto con gli addetti ai lavori esteri sulle scelte tecniche più opportune all’interno di SMAS e sulle aspettative da parte degli enti di certificazione esteri.

L’evento, oltre a fornire le principali nozioni sulla nuova Divisone di ASE-CC e sulla gestione della operatività a San Marino, è stata una occasione di incontro e confronto con gli operatori del settore per porre le basi del nuovo servizio a supporto di imprese e professionisti, propedeutico all’ottenimento del mutuo riconoscimento con EA per iniziare ad operare a pieno regime.