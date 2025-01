San Marino. Quarto posto per la ginnastica sammarinese al Campionato di Serie B

Archiviati i due podi, con i terzi posti conquistati nelle prime due prove del campionato di Serie B, la squadra biancazzurra ha provato a realizzare il grande sogno della promozione in Serie A2. All’ultima prova ha dato il tutto, grazie ai punti speciali ottenuti nelle prove precedenti che l’hanno proiettata al terzo posto a pari merito con altre due squadre italiane. Purtroppo, però, la tappa di Ancona ha cancellato questa speranza. La squadra formata da Gioia Casali, Emma Fratti, Camilla Rossi, Gaia Zurlo prestito dalla squadra dell’Udinese, e Matilde Tamagnini come riserva, accompagnata dalle allenatrici Erika Alimonti e Federica Protti, ha portato a termine la gara, impegnativa non soltanto sotto il profilo tecnico ma anche emotivo, con il punteggio di 111.550, giungendo in quinta posizione. Quest’anno San Marino ha dunque concluso la sua esperienza nel campionato di Serie B ottenendo la quarta posizione assoluta, sfiorando la promozione.

Nell’illusione per aver solo sfiorato l’impresa, c’è la convinzione che le ginnaste sammarinese abbiano dimostrato di essere competitive e determinate, considerato che erano al debutto in questo difficile e agguerrito contesto, dopo la vittoria ottenuta l’anno scorso in Serie C. Nel prossimo campionato il gruppo ripartirà facendo tesoro di questa esperienza comunque positiva. Il Consiglio Federale si ritiene molto soddisfatto dei progressi ottenuti dalle ginnaste sammarinesi e si congratula con ciascuna per l’impegno profuso.