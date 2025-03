San Marino. Quattro medaglie per la Federazione Sammarinese Attività subacquee al trofeo apnea san marino e tanti buoni risultati

Piscina del Multieventi Sport Domus gremita per l’edizione numero quattordici del Trofeo Apnea San Marino, organizzato dalla Sub Haggi Statti, Sub Riccione Gian Neri e Polisportiva Sub Riccione.

110 atleti e 16 squadre proveniente da tutta Italia si sono sfidate nella prova valida per il Campionato Italiano, Campionato Regionale Emilia- Romagna e Campionato Sammarinese. Martino Valsangiacomo e Caterina Cappelli si sono aggiudicati le vittorie assolute maschili e femminili.

I numerosi atleti delle società affiliate alla Federazione Sammarinese Attività Subacquee, la Sub Haggi Statti e la Deep Water, hanno ottenuto ottimi risultati. Negli Esordienti arrivano due podi: Lorenza Angelini ha chiuso al terzo posto, mentre Michele Stacchini si è aggiudicato la vittoria in una combattuta batteria.

Secondo posto per Paolo Masini in Prima Categoria, mentre Samantha Grossi sale sul gradino più alto del podio. Sesta posizione per Agostino Ricci. In Seconda Categoria, vittoria per Davide Cesarini e bronzo per Alvaro Casali. In Terza Categoria Ruggero Pinelli si classifica al sesto posto, seguito all’ottavo da Francesco Corbelli e al nono da Rudy Falcinelli. Infine, quinto posto per Aldo Babboni, impegnato nella categoria Elite. Cons.sm