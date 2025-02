San Marino. QUESTA SERA UNA SERATA DI RITMO E GUSTO DA STUZZICO DA SILVANO, Cena e spettacolo Afro – Brasil

San Marino si prepara ad accogliere un evento straordinario che accenderà i sensi e scatenerà la voglia di festa! Questa sera, 19 febbraio alle 19:30, il locale Stuzzico da Silvano ospiterà la AFRO-BRAZILIAN NIGHT, un’esperienza unica che unisce musica, cultura e gastronomia in un mix esplosivo di energia e passione!

Un evento aperto a tutti!

Che tu sia in coppia, single o con un gruppo di amici, questa serata è perfetta per chiunque voglia celebrare la vita con musica vibrante e piatti deliziosi. Stuzzico da Silvano invita tutte le persone, senza distinzioni, a immergersi in un’atmosfera inclusiva e coinvolgente, all’insegna del ritmo afro-brasiliano.

DJ Set by Rafael Nunez

La serata sarà resa ancora più speciale dal DJ Set di **Rafael Nunez**, che porterà il sound afro e brasiliano per far ballare tutti fino a tarda sera. Un viaggio musicale travolgente, fatto di percussioni irresistibili e melodie che evocano il calore del Brasile!

Menù Speciale Afro-Brazilian

Per accompagnare questa serata unica, Stuzzico da Silvano ha pensato a un menù speciale che esalta i sapori della cucina italiana e brasiliana:

– Strozzapreti al ragù – Un primo piatto della tradizione per iniziare con gusto.

– Spiedino rustico di carne con patate al forno – Un secondo che richiama i profumi della griglia brasiliana!

Dettagli dell’evento:

Dove? Stuzzico da Silvano

Quando? Questa sera, mercoledì 19 febbraio, dalle 19:30 in poi

Prezzo Speciale Cena + Evento: €20,00

Prenotazioni: I posti sono limitati! Chiama il 0549905280 o scrivici in DM per riservare il tuo tavolo.

Preparati a vivere una serata indimenticabile fatta di gusto, ritmo e divertimento! AFRO-BRAZILIAN NIGHT ti aspetta per farti viaggiare con i sapori e la musica, senza muoverti da San Marino. Non mancare!