San Marino. Queste elezioni sono molto importanti per decidere il futuro della Repubblica. … di Emilio Della Balda

Non voglio entrare nel merito dei vari programmi elettorali. Tra l’altro non mi fido delle promesse perché so che verranno falcidiate dalla ” governite “. Spero di sbagliare e che ci sia un ritorno ad un governo che mantiene gli impegni presi con i cittadini.

Mi piacerebbe che le forze politiche che si contendono il governo del Paese convergessero su un’idea di Comunità nella quale la vita sociale è caratterizzata da nuovi rapporti di convivenza umana impostati sulla libertà, sulla giustizia, sulle pari opportunità, sul rispetto reciproco, sulla legalità, sulla sicurezza sociale, su una migliore qualità della vita per tutti i cittadini. Una Comunità gestita da persone oneste, responsabili e competenti, con ideali e valori umani, con la precisa volontà di un radicale cambiamento, con l’impegno di realizzare una nuova San Marino in cammino verso la modernità e la prosperità equamente diffusa. Una Comunità dove la cittadinanza è attiva, partecipa alle scelte di fondo, elegge liberamente i suoi migliori rappresentanti, controlla il loro operato esigendo chiarezza e trasparenza.

Mi rendo conto che non sarà facile realizzare il cambiamento al quale penso. Non sarà facile uscire dall’involgarimento, dalla mediocrità, dalla sonnolenza. Non sarà facile liberarsi dalla cricca, dai segreti, dagli affari illeciti, dai faccendieri, dal clientelismo, dagli autocrati.

Non sarà facile ma è possibile. Bisogna volerlo e dal voto può venire un segnale forte e chiaro. Queste Elezioni sono molto importanti per decidere il futuro della Repubblica.

Emilio Della Balda