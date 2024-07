San Marino. Questione ”ALLUMINIO SAMMARINESE”. Gli interventi dei consiglieri in Comma Comunicazioni (CGG 29.07.2024)

Segretario di Stato Alessandro Bevitori: Rispondo alle sollecitazioni dell’opposizione. Per la situazione che ha riguardato Alluminio Sammarinese. Anzitutto, bisogna dire una cosa: c’e? una trattativa che e? in corso e non c’e? ancora nulla di definitivo. Improprio intervenire in questa fase. Capisco la curiosita? e le preoccupazioni. Possiamo dire che l’impegno del Governo va principalmente in due direzioni: la prima e? salvaguardare tutti i posti di lavoro. La seconda e? la maggiore soddisfazione possibile per quanto riguarda le casse dello Stato rispetto alla posizione debitoria. E’ intervenuto un importante gruppo operativo da anni su San Marino che ha gia? costituito una newco partecipata dal gruppo SCM. Le parti sono gia? addivenute ad un pre-accordo. Dobbiamo constatare che e? prevalso il buonsenso. Il ruolo del Governo e? stato quello di facilitare tale operazione. Entro il 7 agosto ci sara? la definizione del contratto e sapremo qual e? stato l’accordo tra privati. Rispetto ad altre situazioni di criticita?. Attualmente non sono ancora pervenute segnalazioni ufficiali di crisi aziendali di nessun tipo. Qualche voce e? arrivata anche a me. Stiamo andando verso un periodo dove i dati macro-economici fino al 31/12 non prevedono chissa? quale crescita, anzi. La situazione di Alluminio Sammarinese dimostra che il nostro e? un sistema economico sano e che ci sono gruppi economici che sono contenti di investire.